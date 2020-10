Lazio-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi studia la difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme difesa per la Lazio, impegnata domenica nella delicata sfida contro l’Inter. Ai due infortunati Luiz Felipe e Vavro, mercoledì si è aggiunto anche Radu (elongazione ai flessori). In più Inzaghi non ha ancora a disposizione il nuovo acquisto Hoedt, che non ha svolto le visite mediche nonostante sia a Roma da venerdì scorso. In difesa dunque scelte obbligate con Patric, Acerbi e Bastos. A centrocampo Leiva con Luis Alberto e Milinkovic ai suoi lati, mentre Lazzari è sicuro del posto a destra. A sinistra dovrebbe giocare ancora Marusic, con Fares pronto all'esordio a gara in corso. Davanti Caicedo-Immobile: Correa è ancora in dubbio per il colpo della strega subito mercoledì. Se recupererà, al massimo andrà in panchina. Ai box anche Muriqi e Andrè Anderson.Nulla di preoccupante per Arturo Vidal. Conte all'Olimpico contro la Lazio potrà schierarlo dall'inizio con Barella (in vantaggio su Gagliardini). Ballottaggio poi tra Skriniar e D'Ambrosio, oltre che tra Sensi ed Eriksen. Nerazzurri completi con Handanovic tra i pali, de Vrij e Bastoni (verso la panchina Kolarov) in difesa, Hakimi e Young sulle fasce, Lukaku e Lautaro in attacco.Strakosha; Patric, Parolo, Acerbi; Lazzari, Cataldi, Leiva, Marusic; Milinkovic, Luis Alberto; Immobile. ALL.: S. Inzaghi. A DISP.: Reina, Alia, Armini, Bastos, Fares, D. Anderson, Kiyine, Akpa Akpro, Escalante, Caicedo, Adekanye.Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Sensi; Lukaku, Lautaro Martinez. ALL.: Conte. A DISP.: Radu, Padelli, Ranocchia, Skriniar, Pirola, Kolarov, Perisic, Brozovic, Vidal, Eriksen, Sanchez, Pinamonti.