PARMA



Sepe 5 Prende 4 gol, su quello di testa di Ronaldo e sull’ultimo poteva fare decisamente meglio

Iacoponi 5 Perde quasi ogni incrocio con Alex Sandro, in difficoltà

Osorio 5 In affanno, affonda insieme ai compagni di reparto

Bruno Alves 5 Serata complicata, spesso in ritardo, concede inspiegabilmente spazio a Morata sul 4-0

Gagliolo 5 Non chiude sul gol Di Kulusevski e si perde Ronaldo sul gol

Hernani 6 L’unico a salvarsi, propositivo, lucido e intraprendente

Sohm 5 Non trova la posizione e nemmeno il modo di incidere

Kurtic 5,5 Non interviene sul gol di Kulusevski, ma cresce nella ripresa

Kucka 5 Ha sui piedi due occasioni clamorose, ma in entrambi i casi si fa ipnotizzare da Buffon

Cornelius 4,5 Come se non ci fosse

Gervinho 5 Liverani capisce che non è in partita e lo toglie per risparmiarlo in vista dell’ultimo turno

(15’ st Busi 5,5), (15’ st Cyprien 6 Un buon tiro); (16’ st Inglese 6 Ci mette impegno), (1’ st Karamoh 6,5 Frizzante)

Liverani 5 Meglio i subentrati dei titolai, atteggiamento troppo rinunciatario e poche idee. Avrebbe potuto osare qualcosa di più

JUVENTUS

Buffon 7,5 Paratissima su Kucka, miracolo a inizio ripresa sempre su Kucka, un gigante.

Danilo 6,5 Non rischia nulla, chiude ogni spazio e riparte con intelligenza

Bonucci 6 Piccola distrazione in avvio, si divora il 3-0 dopo il colpo di testa di McKennie su corner

de Ligt 7 Non perde un duello e sfiora il 4-0, ma Calvarese annulla giustamente perché il corner di Bentancur è uscito

Alex Sandro 6,5 Suo l’assist (un po’ casuale) per Kulusevski, più brillante delle ultime uscite

Kulusevski 6,5 Gol dell’ex, terzo in stagione, un buon passo in avanti e fiducia di Pirlo ripagata dopo qualche panchina

McKennie 7 Corre, ringhia, svetta di testa. Mette Ramsey davanti alla porta in avvio, poi pesca Bonucci a un metro da Sepe da corner

Bentancur 7 Ottimo impatto sulla gara, uomo ovunque, una diga coi piedi buoni e intelligenza tattica

Ramsey 6,5 Si divora un gol in avvio, fa tutto abbastanza bene ma non affonda mai

Morata 7,5 Assist dolcissimo per il 2-0 di Ronaldo. Svaria e fa la differenza in ogni ruolo dell’attacco, nel finale fa 4-0 di testa

Ronaldo 7,5 Un’occasione, un gol. Due occasioni, doppietta. E’ tornato, quasi spietato. Doppietta al Parma e in testa solitario in classifica marcatori



(30’ st Cuadrado ng), (31’ st Portanova ng), (23’ st Bernardeschi 6 Entra a gara decisa, qualche spunto); (37’ st Chiesa ng)

Pirlo 7 Finalmente una Juve lucida, padrona e in controllo fino alla fine. La stessa mentalità di Champions, e momentaneamente a -1 dal Milan

