Probabili formazioni Juventus-Roma, esordio di Calafiori e Fuzato, bianconeri senza Ronaldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partita al limite dell'amichevole, cambi sia nella Roma sia nella Juventus per il match allo Stadium. Entrambe con la testa alle coppe. Esordio di Calafiori e Fuzato per i giallorossi, bianconeri con due under 23.Le probabili formazioni:(4-3-3) 1 Szczesny, 16 Cuadrado, 4 de Ligt, 24 Rugani, 42 Wesley; 25 Rabiot, 30 Bentancur, 38 Muratore; 33 Bernardeschi, 21 Higuain, 35 Olivieri. All. Sarri(3-4-2-1) 13 Pau Lopez 20 Fazio, 6 Smalling, 41 Ibanez, 2 Zappacosta4 Cristante, 14 Villar, 61 Calafiori; 22 Zaniolo, 8 Perotti; 19 Kalinic. All. Fonseca: Rocchi di Firenze: ore 20,45 Sky Sport numero 201 e 252