Calciomercato, per la prima volta ​la chiusura a Roma: forum e meeting in programma

Sarà a Roma (e non solo a Milano), per la prima volta, la chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Si tratta della prima edizione, in programma il 30 e 31 gennaio, de “Il calciomercato – International transfer market” all’Hotel Hilton. Alla presenza di rappresentanti degli uffici depositi Leghe maschile e femminile, della procura federale e degli uffici risoluzione contratti AIC – Associazione Italiana Calciatori, Roma vedrà riuniti direttori sportivi, agenti e collaboratori sportivi per dare vita agli ultimi colpi di mercato della sessione ufficiale invernale. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio di Regione Lazio, Comune di Roma, Figc oltre che delle Associazioni TFF – The Football Forum, IAFA – Italian Association of Football Agents e AIAS – Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

“Title sponsor” sarà Rabona Mobile mentre social partner, la nota pagina “Chiamarsi Bomber”. E sarà in programma anche, il 30 gennaio alle 14, il “The Football Forum’s Catch Up”: oltre ad Alfonso Morrone, presidente ADiCoSp, interverranno anche il procuratore Rafaela Pimenta (tra gli altri, di Haaland e Pogba), Jonathan Barnett e Daniele Boccucci (rispettivamente Executive Vice-President, Vice President e Director di TFF) e due membri della Union European Clubs, Gareth Farrelly e Denis Gudasic. Per la mattina del 31 gennaio, poi, è in calendario il programma didattico riservato a coloro che frequentano il corso di formazione dell’Università di Teramo e ADICOSP in "Politiche e strategie delle società calcistiche” e che permette di sostenere gli esami di abilitazione a Coverciano.

All’interno del programma, il forum dedicato allo sviluppo del calcio femminile in Italia, come già anticipato, e a seguire quello condotto dall’arbitro internazionale Gianluca Rocchi che spiegherà il “Fuorigioco semiautomatico”. Invece, nel pomeriggio, si svolgerà il meeting sul tema attualissimo della “Sostenibilità del calcio”, al quale interverranno presidenti di club di serie A, B e C. Durante tutta la durata dell’evento sarà possibile visitare gratuitamente, all’interno dell’Hilton Rome Airport, la Mostra “Un Secolo d’Azzurro” con oltre 500 cimeli originali che raccontano la storia della Nazionale di calcio italiana. Infine, alle ore 20 si chiuderà ufficialmente la porta del calciomercato.