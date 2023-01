Presentato l'album Panini "Calciatori 2022-2023", più snello e una nuova grafica per avvicinarsi ai più giovani

La nuovo collezione Panini “Calciatori 2022-2023” si avvicina ai giovani, ai ragazzi. Una collezione alleggerita perché «la gioia di completare l’album è unica», come ha spiegato il nuovo direttore mercato Italia Panini, Alex Bertani, al quarto piano della Lega serie A. Sono 128 pagine, 667 figurine e la copertina è caratterizzata dall’immagine dei giocatori delle 20 squadre del nostro campionato, uno per club, nelle loro esultanze più riconosciute. «Quest’anno l’album Panini si rinnova – ha proseguito Bertani –, guarda al futuro e lo fa, a mio modo di vedere, con una collezione innovativa e ricca di elementi di grande modernità sia a livello visivo sia a livello contenutistico». E ancora: «Il numero di figurine all’interno dell’album è stato ridotto del 10%, ma cercando di mantenerne il cuore».

Due pagine per squadra (più altre due con tutte le informazioni e i numeri principali), una pagina a squadra di B, della C gli scudetti delle formazioni partecipanti, due pagine di calcio femminile e una nuova grafica. Insomma, «nuovi passi avanti», per dirla come Bertani. Tra le tante novità di questo album, infatti, c’è quella che cambia la grafica delle figurine: c’è un maggior impatto visivo. Inoltre, confermata a Panini Digital Collection, piattaforma sulla quale registrare il codice reperibile nei coupon contenuti in ogni bustina e quest’anno oltre alle figurine dei giocatori dei tre gironi di C, offre la possibilità di avere le figurine delle protagoniste della serie A femminile da collezionare nell’album “Calciatrici”. Rinnovata anche la sezione “Calciomercato”, realizzata in collaborazione con Dazn, che consente di completare la collezione con i nuovi acquisti della finestra di mercato. E tante sezioni speciali è dedicata agli “EA Sports Player of the Month” e “Coach of the Month”, oltre che alla “Panini più amata” per celebrare i 20 giocatori votati direttamente dai tifosi. Tra le figurine principali c’è quella dedicata a Bruno Bolchi, scomparso a Firenze il 28 settembre 2022 all’età di 82 anni e passato alla storia anche per essere stato il primo giocatore a comparire sulle figurine Panini. Infine, dopo due anni torna nelle piazze italiane il “Panini Tour”, evento nel quale ragazzi e collezionisti si ritrovano condividendo la stessa passione dello scambio di figurine.