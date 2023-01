L'Arsenal piazza il colpo Jorginho: il Chelsea lo cede per 13,5 milioni di euro

Colpo di scena in Premier League. In una trattativa last-minute, conclusa oggi, nell'ultimo giorno di calciomercato, Jorginho cambia squadra: il centrocampista azzurro rimarrà a vivere a Londra, lasciando il Chelsea per approdare all'Arsenal, capolista con 50 punti in 19 partite di campionato. L'ex calciatore di Napoli e Verona, 31 anni, era in scadenza di contratto a giugno con i Blues che dalla vendita del cartellino ricaveranno circa 12 milioni di sterline, 13.5 milioni di euro. Jorginho firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025, e sosterrà le visite mediche nelle prossime ore. Saluta il club di Stamford Bridge dove era arrivato grazie a Maurizio Sarri, dopo aver vinto un'Europa League, una Champions, una Supercoppa Uefa e una Coppa del Mondo per club in 143 presenze condite da 21 gol (di cui 19 su rigore) durante quattro stagioni e mezzo. Quest'anno ha saltato soltanto tre partite in Premier League.