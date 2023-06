Pirlo: «Ho scelto la Samp con entusiasmo. Ho più esperienza e consapevolezza dopo la Juve»

Domenica 19 maggio 1991, punto più alto della storia della Sampdoria, Andrea Pirlo spegneva 12 candeline sulla propria torta. Al suo primo giorno all’ombra della Lanterna, a fianco a lui, c’è l’impegno da parte dei nuovi proprietari Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi a riportare il club blucerchiato proprio negli anni Novanta. Certamente non nell’anno dello Scudetto, ma almeno in quelli di una Samp stabilmente nella parte centrale, se non addirittura sinistra, della classifica di Serie A.

I ricordi di Pirlo tornano proprio alla squadra allenata da Vujadin Boskov e costruita dal presidentissimo Paolo Mantovani. «Da piccolo ricordavo sia le prodezze di Mancini e Vialli, sia una maglia bellissima sia la grande ammirazione per lo scudetto vinto.

Ho scelto questo progetto senza indugi perché per la Samp è come una squadra di A. L’ho voluta con grande entusiasmo». La nuova squadra. «Il lavoro è alla base di ogni obiettivo: ci sarà un mix tra giocatori esperti e giovani, ci vorranno giocatori di qualità ma anche dinamismo e desiderio di crescer».

Nessuna recriminazione del passato juventino, «soddisfatto di quel che ho fatto e ora pronto a ricominciare con più esperienza e consapevolezza», Pirlo si cala subito nella nuova parte e parla della Serie B. «Serve il cento per cento per arrivare in alto. Cercheremo di risalire prima possibile anche grazie all’aiuto dei tifosi che in un anno difficile come quello trascorso hanno dimostrato attaccamento e forza: i sogni stimolano ad andare avanti».



Le panchine della Genova sportiva ora sono occupate da due campioni mondiali del 2006. «Io e Alberto Gilardino siamo grandi amici, mi sono complimentato con lui per la promozione. Chissà non arrivi un derby di Coppa Italia…». E Quagliarella? «I nostri rapporti sono buoni, tutto dipenderà dalle scelte societarie».



Al fianco di Pirlo, i nuovi proprietari. Radrizzani sottolinea le cinque settimane vissute a pieno ritmo per salvare la Sampdoria dal fallimento. «Dobbiamo riportare lo spirito degli anni Novanta per fare innamorare i giovani dei nostri colori». Manfredi, l’uomo dei conti, aggiunge che «il nostro piano prevederà sostenibilità economica e sportiva nel rispetto del blasone della Sampdoria». Primo giorno di scuola anche per il direttore tecnico Nicola Legrottaglie: «Pirlo rappresenta la nostra identità e l’umiltà è alla base del nostro progetto».

Da notare il contesto della presentazione: l’Ocean Live Park, quartier generale del punto d’arrivo genovese di “The Ocean Race”, la regata in equipaggio più lunga e impegnativa al mondo. Quella condotta dal CDA presieduto da Marco Lanna, per evitare l’approdo dei libri contabili in tribunale, certamente ci somiglia molto. Da Ferrero al tandem Radrizzani-Manfredi, ora con il nuovo skipper Pirlo, per navigare ora almeno in acque più serene senza perder di vista la Serie A.