Paolo Rossi, Bruno Conti: «Ci hai portato sul tetto del mondo. Ciao amico mio»

Bruno Conti saluta su Instagram Paolo Rossi, con cui in azzurro vinse il Mondiale di Spagna '82. «Ci hai portato sul tetto del mondo. Ciao amico mio», c'è scritto nel post con la foto dell'abbraccio dei due. E' l'esultanza del gol di Pablito in semifinale alla Polonia, quando Rossi di testa depositò in rete un cross di "Marazico". «Su quella palla c'era scritto "basta spingere"», raccontò poi il centravanti.

