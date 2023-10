Barella risponde alle voci sul caso scommesse: «Io zitto troppo a lungo, ora passo alle vie legali. Siete dei pagliacci»

Nicolò Barella non ci sta. E dopo esser stato citato per presunte scommesse nel caso sollevato inizialmente da Corona, risponde ai giornali. «Da un giornale che si chiama "La Verità" - ha scritto su Instagram - ci si aspetterebbe più verità. L'unica verità è che siete dei pagliacci. Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d'azzardo, figuriamoci le scommesse, per lo più sul mio lavoro. L'unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa m... Per questo da oggi passerò alle vie legali».

L'articolo smentito da Barella

Secondo La Verità, ci sarebbe anche il nome del centrocampista dell'Inter e della Nazionale Nicolò Barella, oltre quello dell'ex attaccante della Roma Erik Lamela e dellattaccante dell'Empoli Emmanuel Gyasi in un file audio contenuto in una chiavetta affidata all'avvocato spezzino Matteo Basso da Maurizio Petra, zio del calciatore Antonio Esposito e presunta fonte di Fabrizio Corona sulle scommesse nel calcio. È quanto riporta il quotidiano in un'intervista a Petra.

L'avvocato Basso, interpellato dall'ANSA, ha confermato di aver ricevuto dall'uomo «una busta chiusa contenente un testamento» e, probabilmente, un supporto informatico.

«Ma non ho fatto domande di alcun tipo - ha detto il legale -, non ne conosco il contenuto e tantomeno ho ascoltato eventuali file. L'ho ricevuto e l'ho messo al sicuro». In caso di morte del suo assistito, l'avvocato avrebbe il compito di consegnare la chiavetta agli inquirenti. «Dispongo che la chiavetta usb allegata al presente testamento sia consegnata a cura dell'avvocato alla procura della Repubblica di Torino per riferimenti al calcio scommesse» si legge nel foglio autografo che contiene le istruzioni in caso di decesso, secondo quanto riporta La Verità.

Nella chiavetta ci sarebbero diversi file audio e altri documenti riferiti anche all'inchiesta che sta scuotendo il calcio italiano. In un file, sempre secondo il quotidiano, «si sente chiaramente la voce di Antonio (Esposito, ndr) e di Zaniolo che conversano, secondo mio nipote, con altri calciatori di serie A - dice Petra -. uno ha un accento che sembra portoghese... parlano chiaramente di scommesse fatte di somme vinte e perse. Su specifica domanda di Antonio i presenti rispondono menzionando i nomi di Lamela, Gyasi e Barella». Una storia che lo stesso Barella ha smentito in fretta. E come El Shaarawy e Gatti, già citati incautamente, è pronto a querelare.