Leao e la frecciatina all'Inter: il post polemico sui social per l'ammonizione a Tomori e non a Barella

Due occhi spalancati che guardano di lato. Questo è bastato a Rafael Leao per lanciare una frecciatina diretta all'Inter tramite il suo profilo ufficiale X. L'attaccante del Milan ha chiuso la gara con la Fiorentina con il gol del 2-1 che ha piegato la viola. Dopo i festeggiamenti per la vittoria, però, c'è stato anche il tempo per una polemica con i cugini nerazzurri. A scatenare la miccia è stato il post di un tifoso che ha sottolineato come Tomori sia stato ammonito durante la gara di sabato per aver accompagnato il pallone sul fondo e aver perso tempo, mentre Barella sia stato graziato.

Nel video mostrato, il centrocampista dell'Inter scagliava il pallone in cielo dopo che l'arbitro aveva fermato il gioco per un fallo durante la gara con il Verona.

Un gesto che non è piaciuto al portoghese che ha voluto sottolineare la differenza di trattamento in quella siutazione. Non sono servite frasi a Leao, ma una sola emoticon di due occhi che ha detto tutto. D'altronde uno sguardo vale più di mille parole.

