I sanitari inciampano in una buca, Michelina Orsini cade dalla barella e muore: aperta un'inchiesta

I funerali, già fissati dalla famiglia, sono stati bloccati ieri pomeriggio dalla procura della Repubblica di Sulmona: il sostituto procuratore, Edoardo Mariotti, infatti, ritiene di dover approfondire cause e circostanze del decesso di Alba Michelina Orsini, 93enne di Sulmona, deceduta ieri in ospedale dopo essere stata qui traferita dall’ambulanza. Ed è proprio sul trasporto, o meglio sul trasferimento della donna da casa all’ambulanza, che il magistrato vuole fare luce.

Da quanto si è appreso, infatti, sembra che l’anziana sia letteralmente caduta dalla barella con cui la stavano trasportando da casa al mezzo, battendo la testa a terra, tanto da presentare escoriazioni al volto e alla fronte che, da subito, avevano consigliato ai medici dell’ospedale di farle una Tac di controllo.

Dopo l’esame, messa sotto osservazione, però, l’anziana è spirata. Al momento del ricovero presentava un quadro clinico complesso ed era fortemente disidratata, ma ora il magistrato vuole capire se nella sua morte abbia influito in qualche modo la botta ricevuta.

Da quanto raccontato alla polizia, che ha raccolto le prime testimonianze, i due barellieri sarebbero inciampati in una buca facendo così cadere la donna che, questo è ancora da chiarire, non si è capito se fosse stata assicurata alla lettiga o meno. Per questo, nonostante i familiari non abbiano sporto denuncia, il Pm di iniziativa ha deciso di dare lo stop al funerale e di affidare (verosimilmente oggi stesso) l’incarico ad un medico legale per eseguire l’autopsia e verificare se c’è un nesso di causalità tra il decesso e la caduta. La salma dell’anziana è stata per questo trasferita all’ospedale dell’Aquila a causa dell’ormai nota indisponibilità e inagibilità della sala autoptica dell’ospedale Annunziata di Sulmona (chiusa dal Nas).

Sul tavolo della Procura è stato aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio colposo.