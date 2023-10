Diretta Lazio-Fiorentina 0-0: destro a giro di Zaccagni, fuori

Uno spareggio: Lazio-Fiorentina è una gara che vale molto. Sarri contro Italiano, con a giugno che le due panchina si potrebbero clamorosamente invertire, ma questa è un'altra storia. Per i biancocelesti è una partita fondamentale, e lo sa anche Lotito che ieri era a Formello. La viola dopo la sconfitta contro l'Empoli vuole riprendere il cammino in Serie A, sperando in punti stasera e in punti domenica prossima, quando al Franchi arriverà la Juventus. Si parte alle 20,45, fischia Mercenaro di Genova.

PRIMO TEMPO

31 Il primo giallo della partita se lo becca Lazzari, per un colpo proibito al volto di Nico Gonzalez in elevazione.

29' Zaccagni sfrutta un errore di Terracciano e si invola a sinistra, converge, e cerca il secondo palo.

Fuori.

24' Felipe Anderson recupera un buon pallone, arriva sul fondo e mette dietro, ma la difesa della Fiorentina si salva. Ma l'esterno di Sarri sbaglia la scelta, Luis Alberto era troppo distante. Avrebbe potuto calciare verso lo specchio della porta.

16' Lazio in difficoltà in questo momento, la Fiorentina ha preso in mano il pallino del gioco e guadagna il secondo angolo della partita. Sugli sviluppi colpo di testa di Beltran che centra il palo.

13' Annullato il gol di Beltran: nel momento del controllo il tocco col braccio dell'argentino è netto. Aveva saltato anche Provedel. Ma il fallo è netto.

11' Si affaccia dalle parti di Provedel la Fiorentina, che arriva alla conclusione con Bonaventura: blocca Provedel

4' Fasi di studio, ovviamente, anche se il ritmo sembra già bello alto. Soprattutto la Fiorentina sta cercando di alzare il proprio baricentro. Ma anche la Lazio pressa verso l'alto.

1' Iniziato il match, il primo pallone lo muove la squadra ospite.

Saluto affettuoso prima del match tra Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano.

All'Olimpico stanno entrando le squadre in campo. Pochi minuti e poi sarà Lazio-Fiorentina.

Lazio-Fiorentina, formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikone; Beltran. All. Italiano

