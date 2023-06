Conference League, la Uefa esclude l'Osasuna. Il club spagnolo: «Siete forti con i deboli e deboli con i forti»

Niente Conference League per l'Osasuna. Il club spagnolo, qualificatosi grazie al settimo posto in campionato e alla finale di Coppa di Spagna, è stato estromesso dalla terza competizione continentale dalla Uefa, che lo ha punito per dei fatti risalenti addirittura alla stagione 2013/14. I reati contestati sono quelli di appropriazione indebita, falso in bilancio e corruzione sportiva. Nel mirino di Ceferin sarebbero finite in particolare una serie di partite truccate dalla squadra di Pamplona e dal Betis Siviglia e per cui, nel 2020, arrivarono nove condanne.

Calciomercato ultime notizie oggi: La Juve prepara l'offerta per Milinkovic e chiude per Weah. Roma, si tratta con il Sassuolo per Missori e Volpato. Lazio, contatti con Zaha

Il club spagnolo ha contrattaccato con un lungo comunicato sul proprio sito ufficiale: «Gli ispettori Uefa ritengono che la sentenza della Corte Suprema che condanna diversi ex dirigenti dell'ente rojilla sia motivo sufficiente per escludere l'Osasuna, nove anni dopo i fatti, dalle competizioni europee. Questo, nonostante la stessa sentenza sia il prodotto della denuncia fatta dagli attuali dirigenti del club nel 2015 e il risultato dell'operato dell'Osasuna come procura privata durante tutto il procedimento giudiziario per perseguire coloro che hanno dirottato, per scopi poco chiari, denaro dall'ente».

COMUNICADO OFICIAL | Comunicado sobre la recomendación de los inspectores de la UEFA de no admitir la inscripción del club en la Conference League 23-24. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) June 23, 2023

Il club ha quindi promesso battaglia: «Non condividiamo i criteri dell'Uefa, ricorreremo in Commissione d'Appello e ci batteremo legalmente, fino alle ultime conseguenze, per difendere i propri diritti.

Forti con i deboli e deboli con i forti, i tribunali UEFA non hanno voluto tenere conto del fatto che sono stati gli stessi tribunali spagnoli a dichiarare letteralmente che l'Osasuna è stato vittima del dirottamento di denaro operato da alcuni suoi ex dirigenti alle spalle del massimo organo di governo dell'ente, l'Assemblea, e dei meccanismi di controllo del club stesso». Se l'esclusione dovesse essere confermata, in Conference andrebbe l'Athletic Bilbao.