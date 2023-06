Lazio, nome nuovo per l'attacco: contatti con Zaha

Il calciomercato della Lazio sta entrando nel vivo. Sarri ha chiesto a Lotito almeno tre acquisti di livello entro il ritiro di Auronzo di Cadore. La data, segnata in rosso sul calendario, è quindi l'11 luglio, quando la squadra partirà per il Veneto, e il presidente biancoceleste sta accelerando per consegnare i rinforzi promessi. Se Berardi è il preferito di Sarri e rimane in pole position - trattativa ancora bloccata con il Sassuolo - la Lazio in queste ore sta valutando anche altre piste per l'attacco.

L'ultima porta in Inghilterra, a Londra in particolare.

Il prossimo 30 giugno scadrà infatti il contratto di Wilfried Zaha con il Crystal Palace. L'attaccante ivoriano ha già annunciato di non voler rinnovare e si svincolerà quindi a parametro zero, nonostante gli Eagles proveranno fino all'ultimo a convircelo a rimanere. Zaha, 30 anni e una carriera spesa in Premier League, a zero rappresenta un potenziale affare per tanti, anche per la Lazio che, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore avrebbe allacciato contatti importanti con il giocatore per provare a portarlo nella Capitale.

Excl: Lazio have now approached Crystal Palace forward Wilfried Zaha on potential free deal. Negotiations took place but it’s not an easy deal at this stage. 🔵🇨🇮 #transfers #CPFC



Zaha has many proposals and so will assess his options soon. pic.twitter.com/mMu2G5xrGz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023

Diversi, in ogni caso, gli ostacoli. Il primo è l'ingaggio: Zaha percepisce circa 7 milioni di euro a stagione, ma la Lazio potrebbe avvalersi del Decreto Crescita per limare i costi, che resterebbero in ogni caso alti. Il secondo è la concorrenza. Da tempo sul giocatore ci sono Roma, Fenerbahce e Atletico Madrid, ma nelle ultime settimane si sono fatte forti le sirene arabe: diversi club sauditi hanno offerto uno stipendio monstre da 50 milioni in tre anni per convincerlo a trasferirsi in Medio Oriente. Cifre fuori mercato per tutti, che però non sembrano aver convinto, per ora, il giocatore. L'ivoriano ha messo in stand by le offerte e vorrebbe rimanere in Europa, magari misurandosi con la Champions League, un palcoscenico che la Lazio può garantirgli.