Viktoria Plzen-Fiorentina sospesa dall'arbitro, Nico Gonzalez infuriato con i tifosi: cosa è successo

Viktoria Plzen-Fiorentina è stata sospesa per qualche minuto dall'arbitro che ha deciso di fermare la partita a causa dell'atteggiamento dei tifosi di casa. I supporter cechi, al 63' hanno lanciato in campo alcuni torcioni e fumogeni causando così l'interruzione della sfida per circa cinque minuti. Il gesto ha fatto infuriare Nico Gonzalez, che ha cercato di rimediare alla situaizone, ma il suo tentativo non è andato a buon fine.

Torino-Juventus, il politico irlandese Mick Wallace al Parlamento Europeo con la maglia granata: «Forza Toro, Juve m****»

Cosa è successo

Mentre la Fiorentina stava gestendo il pallone vicino la propria porta, i tifosi del Viktoria Plzen hanno lanciato dei torcioni in campo, sfiorando i calciatori della Viola. L'arbitro ha così preso il pallone chiedendo del tempo ai calciatori perché le torce lanciate in campo si spegnessero. L'attesa, però, ha fatto saltare i nervi a Nico Gonzalez che è corso con un borraccia d'acqua per cercare di spegnere gli oggetti pirotecnici, ma il suo tentativo è risultato un buco nell'acqua. Grande frustrazione per l'esterno argentino che è rimasto a fissare i tifosi del Plzen in un gesto di sfida mista a stizza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attaccante ha poi deciso di prendere le torce e lanciarle fuori dal terreno di gioco con l'arbitro che ha atteso il diradarsi del fumo creatosi.