Non solo Simakan: il Milan prepara il doppio colpo

Milan scatenato. Nel giorno dell'apertura ufficiale del calciomercato, i rossoneri intravedono il traguardo per Mohamed Simakan. Lo Strasburgo ha, infatti, accettato l'offerta da circa 15 milioni di euro più alti bonus e presto potrebbe dare il via libera alla cessione. Il ds Massara ha fretta di consegnare a Pioli un nuovo difensore e già nelle prossime ore conta di definire anche i dettagli con l'entourage del giovane talento. Kone, invece, è un centrocampista classe 2001, che in Francia hanno paragonato addirittura a Pogba. I rossoneri hanno intavolato un'operazione con il Tolosa ma non sarà facile arrivare in tempi brevi a dama. Il classe 2001 è infatti molto apprezzato pure in Premier League. Da Milano a Torino. Giornata di contatti per il Torino, in pressing costante su Kouamé della Fiorentina. L'ivoriano non è una delle prime scelte di Prandelli e per questo vuole cambiare aria già a gennaio. Il trasferimento in Piemonte dell'ex Genoa può essere agevolato dagli ottimi rapporti tra l'agente Minieri e il ds dei granata, Vagnati. Intanto, Saponara è atteso dallo Spezia per visite e firme sul contratto.

