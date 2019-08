Napoli, visite mediche per Lozano, nel pomeriggio la firma

Ieri l’arrivo a Roma, oggi le visite mediche e la firma. E' iniziata l'avventura di Hirvig Lozano con il Napoli. L'attaccante messicano in mattinata si è sottoposto ai controlli di rito per ottenere l’idoneità sportiva presso villa Stuart. Un affare da circe 43 milioni di euro (38 di base più 5 di bonus) tra il clu di Aurelio De Laurentiis e il Psv. Il 20% dell’operazione andrà al Pachuca, club messicano in cui Lozano è cresciuto prima di approdare in Eredivise. Il giocatore, dopo i test nella clinica romana, firmerà in giornata un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Prenderà la maglia numero 11 se Ounas la lascerà libera. Resta da capire se nell’accordo con la punta è prevista una clausola rescissoria da 135 milioni di euro. Una postilla che lo renderebbe quasi incedibile.

Ultimo aggiornamento: 12:51

