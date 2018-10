Lo United non ha dubbi: «Mourinho ha la nostra fiducia»

«Josè Mourinho conserva la fiducia del consiglio di amministrazione del club per ribaltare la situazione attuale». Così il Manchester United commenta le indiscrezioni, lanciate dal 'Mirror' che parla di esonero imminente, sull'allontanamento del tecnico portoghese nel week end. Secondo quanto riporta la BBC, l'ipotesi non è al momento così incombente. «Il Manchester ospiterà il Newcastle all'Old Trafford oggi pomeriggio, cercando di evitare di arrivare a cinque partite di fila senza una vittoria, per la prima volta dal 1998. Tuttavia, non vi è alcuna minaccia immediata per la sua posizione - si legge sulla BBC - Il club ha sempre fatto sapere che i risultati sarebbero stati ovviamente il fattore determinante per decidere il futuro di Mourinho e questo non cambia, nonostante i rumors dietro le quinte». La BBC ricorda comunque che gli esoneri di Louis van Gaal e David Moyes, i due predecessori di Mourinho sulla panchina dei Red Devils, sono stati entrambi anticipati dai media prima dell'annuncio ufficiale del club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA