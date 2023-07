Morata e Scamacca alla Roma insieme si può? La scelta di Mourinho, i costi delle due operazioni e le formule: ecco cosa sappiamo

Il sogno dei tifosi della Roma è che dal mercato arrivino insieme Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, ma la realtà dice che con buona probabilità ne arriverà solo uno. A Mourinho piace moltissimo l’attaccante dell’Atletico Madrid, lui si trasferirebbe a Roma subito assieme alla famiglia e alla moglie italiana dove ritroverebbe il suo amico fraterno Dybala.

Morata, ostacolo ingaggio

C’è però l’ostacolo economico, non insormontabile perché Alvaro ha da poco firmato un contratto triennale che lo porterà a guadagnare fino al 2026 un totale di circa 16,5 milioni.

Una cifra a cui Tiago Pinto potrebbe avvicinarsi solo se lo spagnolo sarà d’accordo a ridursi l’ingaggio (l’idea è di 12 milioni in tre anni). C’è poi la clausola rescissoria che da 22 milioni sarebbe scesa con il nuovo contratto a 12. Insomma, un investimento nel triennio di circa 38 milioni. La trattativa è in corso e la prossima settimana potrebbero esserci sviluppi, da non scartare l’ipotesi prestito che però non accontenterebbe l’Atletico Madrid.

Scamacca sullo sfondo

Resta ancora in gioco Scamacca perché la punta del West Ham potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto molto più facilmente di Morata solo se gli inglesi dovessero dare il via libera. L’ex Sassuolo, infatti, ha già trovato l’accordo con la Roma ed è pronto a trasferirsi, ma il suo club di appartenenza, per adesso, vuole trattare solo la cessione avendolo comprato un anno fa a 36 milioni più bonus. I giochi sono aperti, Mourinho aspetta che arrivi il suo attaccante per integrarlo al più presto e renderlo pronto per la prima di campionato del 20 agosto. Se poi ne arriveranno due sarà festa grande a Trigoria.