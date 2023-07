Roma, 4-0 nel test contro la Boreale: prove di 4-3-3 nella ripresa. In gol Aouar: «Voglio diventare come Totti e Zidane»

Nella prima amichevole estiva contro la Boreale vinta dalla Roma 4-0 (gol di Pagano, Solbakken, El Shaarawy ed Aouar), José Mourinho schiera la miglior formazione a disposizione e sceglie per il primo tempo il 3-4-2-1 e per il secondo il 4-3-3, due moduli che sfrutterà durante l’anno. Si sono giocati due tempi da 33 minuti per via del forte caldo. I tre centrali erano Karsdord, Mancini e Llorente, i centrocampisti Matic, Pagano, Aouar, sulle fasce El Shaarawy e Zalewski, in attacco Dybala e Belotti. Dybala Joya è uscita a inizio ripresa, quando è tornata la difesa a quattro. In questa fase i giallorossi hanno provato sostanzialmente la manovra d’attacco, pochissime le azioni offensive della Boreale.

I gol

Il primo gol è arrivato dai piedi di Pagano al 25’ a seguito di una verticalizzazione di Karsdorp per Belotti che ha crossato al centro per l’ex Primavera classe 2004.

Ha giocato accanto ad Aouar che nel secondo tempo ha mostrato alcune delle sue qualità tra cui il tiro. Con una botta dal limite ha messo in difficoltà il portiere avversario che ha respinto sui piedi di Solbakken. Facilissimo per il norvegese spingere la palla in rete per il 2-0. Il terzo gol lo ha realizzato El Shaarawy, con un tiro a giro dalla distanza.

Aouar, primo gol

Ha chiuso la partita proprio Aouar con un tiro dal limite a incrociare alla destra del portiere: «Essere alla Roma è un onore per me perché il mister e un grande allenatore e può aiutarmi molto», ha detto il francese nel post partita. Sulla fase offensiva ha aggiunto: «Non è il mio primo lavoro, ma posso segnare molti gol. Sono un giocatore di squadra e possono giocare in molte posizioni come hanno fatto in passato Zidane, Totti, Iniesta. Voglio diventare un grande giocatore come loro». Chiusura sul giovane Pagano: «È un buon giocatore. Ha grande ambizione ed un bene per la squadra».