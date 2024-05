L'Italia può avere sei squadre nella prossima Champions se... Ecco cosa deve succedere

La Serie A è già centrato il grande obiettivo di avere cinque squadre in Champions League la prossima stagione, ma può anche sperare più in grande. È ancora viva, infatti, la possibilità per cui l'Italia si presenti il prossimo anno con ben sei club nel calcio che conta. Il torneo, il più importante della Uefa a livello di club, riunisce solo le migliori squadre europee e dal prossimo anno, con il cambio del format, il loro numero è aumentato. Di questi quattro slot in più, due sono stati forniti alle federazioni che occupano le prime due posizioni in classifica nel ranking Uefa per nazioni.

Sesta squadra in Champions, ecco come

Di questi due, uno è stato già assicurato dalla Serie A che spera di ottenere anche un posto in più. Questo sarebbe possibile in caso di vittoria dell'Europa League da parte di una tra Roma e Atalanta. Queste due squadre sono impegnate nelle semifinali della competizione rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Marsiglia.

In caso una delle due approdasse in finale e poi vincesse allora l'Italia otterrebbe un posto aggiuntivo nella prossima competizione. A fare chiarezza ci ha pensato anche la Uefa che ha comunicato come il sesto posto valido per la prossima competizione (in caso di vittoria dell'Europa League da parte un'italiana) è valido anche se Roma e Atalanta chiudano sopa la sesta posizione.