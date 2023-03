Lazio, che spinta in trasferta. Altri due sold out con Monza e Inter: il conto arriva a nove in stagione

Di sold out in sold out. Se la Lazio ha un rendimento in trasferta da far invidia in Serie A, molto lo si deve anche all’apporto dei tifosi lontano dall’Olimpico. La squadra di Sarri ha dimostrato in diverse occasioni di aver bisogno della spinta dagli spalti. Ormai si è creato un rapporto ben saldo con i sostenitori e a rimarcarlo sono state anche le parole del tecnico dopo la vittoria del derby: «Questo partita ci dà soddisfazione perché il popolo laziale, al quale noi teniamo tanto, è stato uno spettacolo. Farli contenti dà più gusto dei 3 punti».

Lazio, ritmo importante nelle trasferte di Serie A

Un popolo doppiamente felice, sia per la stracittadina vinta, sia per il secondo posto in classifica, exploit riuscito solamente per la seconda volta alla 27esima giornata nell’era Lotito (era il 2019-20). Ora la Lazio può crederci davvero alla Champions e senza dubbio una spinta in più arriverà dai tifosi anche a Monza. D’altronde non si è a un passo dal primato di imbattibilità in trasferta dei top campionati europei (10 clean sheet) per caso, né tantomeno alle sole spalle del Napoli pigliatutto a quota 25 punti.

Altri due sold out a Monza e Milano: il conto stagionale sale a 9

All’U-Power Stadium tanto per cambiare il settore ospiti sarà pieno, un trend ormai diventato prassi. Dopo qualche ora che vengono messi in vendita, i biglietti già sono sono più a disposizione. Polverizzati perciò i 2200 di Monza ai quali se ne aggiungeranno almeno altri 800 sparsi per lo stadio. Finita qui? No, perché con un mese di anticipo sono già esauriti i 4361 tagliandi di Inter-Lazio. Altri due sold out che portano il computo stagionale a 9 considerando anche Bologna, Reggio Emilia, Lecce, derby d'andata, Firenze, Cremona e Torino contro i granata. Ecco spiegato perché il 48% dei 52 punti attuali la squadra di Sarri li ha accumulati lontano dalla Capitale.