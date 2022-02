Mondiali ogni due anni? Il 75% dei calciatori è contrario

"Eh no, e non mi va...". Prendendo spunto dalla canzone trend degli ultimi mesi sui social, tre calciatori professionisti su quattro si dicono contrari all'ipotesi della Fifa di giocare i campionati del mondo ogni due anni. Il sondaggio, condotto da FIFPro e dai sindacati nazionali dei calciatori, ha coinvolto 1.000 calciatori. La maggior parte dei professionisti coinvolti considera la Coppa del Mondo e il proprio campionato nazionale come le competizioni preferite. Solo il 21% dei giocatori crede che la voce dei giocatori sia rispettata e che il loro benessere sia considerato nel contesto della governance del calcio.

La ricerca statistica ha sentito calciatori di sei continenti, 70 nazionalità diverse, ed è stata sostenuta da sindacati di giocatori tra cui quelli in Inghilterra (Pfa), Spagna (Afe), Italia (Aic) e Francia (Unfp). Il 77% dei giocatori europei e asiatici preferisce una Coppa del Mondo ogni quattro anni mentre la percentuale scende al 63% tra i calciatori americani. La Coppa del mondo con la formula attuale ogni 4 anni è sostenuta dal 49% dei professionisti africani con il resto che si divide tra una ipotesi di mondiali biennali o triennali.

📊⚽ Three in every four professional men’s footballers want to keep the FIFA World Cup every four years, according to a survey of 1,000 players from six continents and over 70 different nationalities.

