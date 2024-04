Non si gioca il remake di Montorio-Poggio Fidoni: la Spes rinuncia a causa della mancanza di giocatori

RIETI - La Spes Poggio Fidoni non si presenterà oggi al campo di Montorio Romano per il recupero della ventesima giornata del campionato provinciale di Terza categoria. La gara contro la Polisportiva Montorio Romano, originariamente in programma, giocata il 17 marzo e terminata 3-1 per i romani, era stata soggetta a ripetizione dopo l’intervento del Giudice Sportivo, che aveva riscontrato un’irregolarità nella lista della formazione romana, e della Corte Sportiva di Appello. La Spes Poggio Fidoni tramite un comunicato ha annunciato che non prenderà parte alla gara per mancanza di giocatori, tra infortunati, squalificati e impegni di lavoro. Cambia dunque la classifica, con Montorio che sale a quota 53 punti, tornando a meno 3 dalla capolista Città di Poggio Mirteto che ha però una partita in più. Poggio Fidoni resta a quota 47 punti.

I comunicati delle due società

«Premesso che da quando abbiamo ereditato questa situazione abbiamo sempre cercato di dare il 100% per portare avanti la causa - si legge nel comunicato della Spes Poggio Fidoni - questa volta ci siamo dovuti arrendere agli impegni lavorativi (essendo un infrasettimanale prefestivo ed in vista di un ponte feriale abbastanza lungo) non tutti i nostri ragazzi sono riusciti ad ottenere un permesso lavorativo o un cambio turno tale da potergli assicurare la presenza all’evento, a questi si sono aggiunti anche dei numerosi infortuni che non ci hanno dato la possibilità di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e di conseguenza ci hanno spinto a prendere questa decisione.

Scusandoci con tutti gli organi competenti, le altre squadre partecipanti e soprattutto con tutti i nostri sostenitori cercheremo di ripartire più forti di prima già dalla prossima partita».

Arriva poi anche il comunicato della Polisportiva Montorio Romano che prende atto della situazione ribadendo la propria posizione sulla decisione di Giudice Sportivo e Corte di Appello. «Sin dall’inizio di questa vicenda se fossimo stati chiamati a scegliere se essere chi commette un errore in buona fede del tutto ininfluente rispetto alla regolarità di una partita o chi, in maniera antisportiva, cerca di approfittare di un errore altrui per sovvertire il risultato del campo, in antitesi rispetto ai valori dello sport, non c’è dubbio che avremmo preferito essere i primi. Questo vale a maggior ragione oggi, dopo aver appreso la notizia della rinuncia».

La nuova classifica

Città di Poggio Mirteto 56

Montorio Romano 53

Stimigliano 47

Spes Poggio Fidoni 47

Coresina 46

Sporting Mdc Lisciano 44

Pro Marcellina 29

Maglianese 28

Toffia Sport 26

Poggio Catino 24

Città di Mentana 22

Capradosso 13

Real Monteleone Sabino 11

Sport Sabina 8