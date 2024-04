Mercoledì 24 Aprile 2024, 09:23

ECCELLENZA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI «Ora tiferò Terni Fc». Alessandro Manni allenatore dell'Acf Foligno, ha festeggiato la promozione in serie D a Terni, accanto ad amici e parenti presenti allo Strinati. Già perché Manni è nato a Terni cinquant'anni fa. Centrocampista talentuoso, esordì con la Ternana il 28 febbraio 1993 a Monza, con i lombardi che vinsero 1-0. Era l'anno del ritorno in serie B delle Fere con presidente Rinaldo Gelfusa. In quella stagione collezionò 13 presenze. Per un ragazzo della Conca la soddisfazione era elevata anche se il campionato culminò con la retrocessione e la ripartenza addirittura in serie D. Per Manni, invece, la carriera proseguì assaporando addirittura la serie A conoscendo allenatori del calibro di Azeglio Vicini e Alberto Zaccheroni. La serie C fu il campionato di riferimento girando piazze importanti come Vis Pesaro e Benevento. La carriera calcistica la concluse con la Narnese. Subito dopo cominciò quella di allenatore come allenatore del settore giovanile della Ternana, prima d approdare alla Viterbese e poi al Foligno. «Dedico la vittoria mio padre Silvano che non c'è più -prosegue Alessandro Manni- che sarebbe stato orgoglioso di questo successo. La Terni Fc ha disputato un buon campionato e si merita di raggiungere un traguardo altrettanto importante ai playoff. D'altra parte c'è una rivalità agonistica ma un'amicizia con gran parte dei tecnici della società rossoverde».Dal suo punto di vista, quali calciatori si sono messi in luce in questo torneo di Eccellenza? «Oltre ai miei -risponde sorridendo il tecnico- una menzione particolare meritano Barbarossa e Colarieti». Il direttore sportivo del Terni Fc Romeo Papini incassa le parole di Manni pensando già al futuro: «Ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti -asserisce Papini- come matricola siamo soddisfatti del percorso compiuto e se la promozione diretta ci è sfuggita, ora dobbiamo pensare ai playoff». Domenica prossima i rossoverdi chiuderanno il campionato contro l'Angelana. «Poi avremo praticamente un mese prima di tornare a giocare -prosegue Papini- la serie D può essere ancora alla nostra portata anche se in questo mese dovremo essere bravi a lavorare per tenere sia il ritmo partita magari organizzando qualche amichevole, abituandoci anche al caldo che sicuramente tra un mese attanaglierà». Già perché la Terni Fc arrivando seconda nel campionato di Eccellenza Umbria, dovrà giocare contro società della Sardegna a partire dal 26 maggio. Un periodo di tempo abbastanza lungo dove la società del patron Antonio Cardona, la cui ospitalità e correttezza è stata molto apprezzata dalla dirigenza dell'Acf Foligno, potrà festeggiare degnamente anche i ragazzi del settore giovanile. La Juniores ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo A1 Elite. Ora la squadra di Romano Tozzi Borsoi comincerà a preparare le finali nazionali con la prima partita che si giocherà contro la vincente del girone Elite della Toscana. Bene pure gli under 15 regionali allenati da Virgilio che hanno acquisito il diritto a partecipare la prossima stagione al torneo A1 Elite. Anche gli altri under 15, quelli allenati da Cejas, disputeranno i playoff affrontando sabato prossimo il Campitello. Insomma un maggio tutto da giocare.© RIPRODUZIONE RISERVATA