Il Fc Rieti ottiene i 3 punti a tavolino, si porta a -1 dall'Eccellenza e spera di festeggiare domenica

RIETI - Il giudice sportivo si è espresso in merito alla rinuncia del Tor Lupara ad affrontare il Rieti nella 32esima giornata del campionato regionale di Promozione (giro. B) assegnando la vittoria a tavolino al club amarantoceleste e infliggendo un punto di penalizzazione e 300 euro d'ammenda alla formazione romana.

In virtù di tale decisione, quindi, il Rieti sale a quota 66 punti, si porta a +6 dal Monterotondo 1935 e, con appena due turni rimasti da giocare, alla squadra di Fabrizio Ferazzoli basterà acquisire un punto tra la sfida di domenica contro il Valle del Peschiera e quella del 5 maggio contro il Poggio Mirteto al 'Valletonda'. Sarà promozione in Eccellenza anche nel caso in cui il Monterotondo non dovesse vincere una delle due gare o in caso di egual risultato tra le due contendenti il titolo.