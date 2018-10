Milinkovic: «Mourinho in tribuna? Mi fa piacere, ma sono un giocatore della Lazio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto lo sguardo di Josè Mourinho. Anche in nazionale Sergej Milinkovic è l’osservato speciale dello Special One. In estate il tecnico del Manchester United lo aveva indicato come possibile erede di Pogba. Ieri, invece, nel match di Nations League contro il Montenegro, vinto per 2-0 dalla Serbia, l’ex allenatore dell’Inter era in tribuna al Grdski Stadion di Podgorica. «E’ ovvio che mi abbia fatto piacere che un allenatore del suo spessore sia venuto a vedere la partita, ma sono un giocatore della Lazio» ha detto l’ex Gent, entrato in campo al 79’, poco prima del raddoppio di Mitrovic. «Magari Mourinho non era qui per me, ma per qualcun altro – ha continuato Milinkovic -. Ho letto un po' ovunque che fosse qui allo stadio per vedermi giocare, ma questo non significa nulla». Insomma, i rumors di mercato continuano, mentre Sergej è concentrato per ritrovare la forma migliore. Le ultime uscite in biancoceleste non sono state positive e il giocatore sta lavorando per tornare ai livelli dello scorso anno.