Vidal, appello a Sanchez: «Vattene dall'Inter. Gioca Mkhitaryan e non Alexis, è assurdo. Inzaghi non lo vuole»

Il girone d'andata dell'Inter si è concluso con il titolo virtuale di campione d'inverno, ma i minuti di Alexis Sanchez continuano ad essere ridotti all'osso. Da quando è tornato a Milano il cileno è sceso in campo solo 8 volte in campionato, di cui appena una da titolare. Simone Inzaghi ha ormai definito le gerarchie dell'attacco e Sanchez rappresenta l'ultima scelta, dietro a Lautaro, Thuram e Arnautovic. Dopo una buona stagione in Francia, fin ora ha raccolto appena 473 minuti complessivi in nerazzurro, complici anche i soliti problemi muscolari che spesso lo hanno fermato in carriera e che continuano a non dargli tregua.

In merito alla situazione di Sanchez è intervenuto il connazionale ed ex centrocampista dell'Inter Arturo Vidal che ha rilasciato delle dichiarazioni molto chiare e dirette sul proprio canale Twitch, lanciando un appello al Nino Maravilla: «Alexis, se mi stai ascoltando vattene dall'Inter. Non sarebbe mai dovuto tornare, lui ha bisogno di divertirsi e di sentirsi amato dalla gente. Glielo avevo detto ma lui è testardo. Lautaro è un buon attaccante ma come è possibile che non giochi Sanchez? Gioca Mkhitaryan e non Alexis, è assurdo. Mi vorrei uccidere a pensare una cosa del genere, lui è troppo forte e mi fa rabbia non vederlo giocare». Vidal ha proseguito il suo commento: «Preferirei vederlo con la maglia del River che con quella dell'Inter. Alexis è felice solo se gioca e così non può esserlo. I suoi compagni non sono migliori di lui. Simone Inzaghi non lo vuole, altrimenti non si spiega il motivo per cui lo faccia entrare a 9 minuti dalla fine».