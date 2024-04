Il Milan si inchina alla Roma (0-1): Mancini segna e Svilar salva il risultato

Contro il Milan c'è stato un capolavoro tattico, e lo ha firmato Daniele De Rossi. Non più barricate, ma sguardo dritto verso la porta; non più timore, ma arroganza. La palla non scotta, ma la tiene la Roma, a lungo. Poi, Leao si marca con Celik e Theo si blocca con El Shaarawy, che invece di giocare a sinistra se ne sta a destra, a rincorrere ed "offendere". Milan-Roma è tutta qui (si fa per dire), ma per vincere ci vuole il gol del solito Mancini, che di testa e sempre da angolo, dopo la Lazio punisce i rossoneri. Ci pensa lui, perché Dybala e Lukaku fanno gli scolaretti, difendono e scappano, le occasioni sono altrove. Il Milan non ha perso ogni speranza, ma stavolta ha capito che davanti c'è un'altra Roma rispetto al recente passato.

Anche all'Olimpico tra una settimana non sarà una Roma attendista ma quella vista qui a San Siro e servirà un Milan diverso, più indiavolato. Quella giallorossa è una squadra che ha cambiato pelle e vita, dal 14 gennaio scorso ha svoltato, dopo che qui al Meazza aveva lasciato il suo passato, José Mourinho, che tanto ha dato a questa squadra ma aveva smesso di essere ascoltato e da alcuni giocatori stimato. Qui la Roma ha perso quasi tre mesi fa e qui è nata la Roma di De Rossi, questa Roma qui, che ricorda quella di Spalletti, capace di dominare anche a San Siro. Forse per la Roma è ufficialmente cominciata una nuova èra, per De Rossi in fondo non è mai finita.

