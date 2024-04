Milan-Roma, Mancini segna su calcio d'angolo mai tifosi chiedono il fuorigioco: cosa è successo

La Roma è passata in vantaggio contro il Milan nel primo tempo dei quarti di finale di Europa League. Il difensore centrale ha trovato la rete su calcio d'angolo, con Dybala che ha calciato un corner molto preciso per la testa del numero 23. La rete però ha scatenato i tifosi giallorossi, ma anche quelli rossoneri che hanno infiammato i social con le loro polemiche a causa della posizione di Lukaku che, secondo loro, era in fuorigioco. Il Var non è intervenuto sulla questione con l'arbitro che ha lasciato correre, senza fermare tutto per offside.

Cosa è successo

Al 17' del primo tempo è arrivato il gol di Mancini di testa su corner. Prima di quell'azione, però, Lukaku viene servito oltre i difensori rossoneri. L'arbitro però non ha fischiato la posizione irregolare e ha lasciato proseguire il gioco con l'azione che termina col tiro di El Shaarawy, deviato da Gabbia e mandato in angolo da Maignan.

Il portiere francese si allunga e manda oltre la traversa il tentativo del romanista che, secondo i tifosi del Milan, non ci sarebbe dovuto essere a causa del fuorigioco del belga.

Una decisione che ha scatenato i tifosi del Milan che hanno protestato sui social: «Ma come si fa? Il guardalinee non era neanche in linea con la difesa, ma scherziamo». Un altro invece ammette: «La Roma ssta meritando, ma il calcio d'angolo non c'era perché era fuorigioco». E ancora: «Fuorigioco di un metro, guardalinee imbarazzante»