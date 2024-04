Roma, Mancini ringrazia i tifosi per la colletta: «Devolvete il ricavato in beneficenza»

I tifosi della Roma hanno risposto presente alla decisione della Federcalcio di multare Gianluca Mancini per la sua esultanza al derby. Il difensore centrale dovrà pagare 5000 euro per aver sventolato, al termine del match, una bandiera biancoceleste con un ratto disegnato sopra. Un gesto che ha scatenato i tifosi della Lazio, che hanno infiamato i social, ma ha galvanizzato i tomanisti che hanno deciso di affiancare il numero 23. Per questo motivo, i giallorossi hanno dato vita a una raccolta fondi per pagare tale importo con la cifra che è stata raggiunta in poche ore.

Multa a Mancini per la bandiera con il topo: i tifosi fanno una colletta per pagarla. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

«Devolvete in beneficenza»

La scelta dei tifosi non è passata inosservata e Gianluca Mancini ha deciso di ringraziarli con un post sul suo profilo Instagram. Nel suo messaggio social ha apprezzato la vicinanza e ha invitato a devolvere la cifra in beneficenza: «Cari tifosi, ho letto della raccolta fondi per pagare la multa che mi è stata inflitta. Ancora una volta ho sentito forte la vostra vicinanza, in campo e fuori. Ovviamente ne sosterrò io le spese, ma mi piacerebbe che parte della somma raccolta con tanta partecipazione venga destinata a La Locanda dei girasoli, una splendida realtà che ho avuto modo di conoscere recentemente a Trigoria. Grazie a tutti e forza Roma!»