Multa a Mancini per la bandiera con il topo: i tifosi fanno una colletta per pagarla. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

Cinquemila euro per aver sventolato la bandiera della Lazio con raffigurato un grande topo. È questa la sanzione decisa dal giudice sportivo per il difensore della Roma Gianluca Mancini. Gesto che ha galvanizzato i tifosi giallorossi e soprattutto la Curva Sud che, tramite l’avvocato Lorenzo Contucci, ha raccolto la cifra per estinguere la sanzione.

Mancini e la bandiera con il ratto sventolata al derby: multa di 5mila euro. La decisione del giudice sportivo

«Molti tifosi della Roma, di Curva e non solo, hanno chiesto di fare qualcosa per la multa di 5000 euro che il Giudice Sportivo ha dato a Mancini per aver sventolato la bandiera con il sorcio alla fine di Roma/Lazio 1-0 -ha scritto il legale degli ultras-.

Riteniamo che il derby di Roma sia anche feroce goliardia e becero sfottò e per questo, al di là del giudizio dei moralisti buffoni, diciamo a questi ultimi una sola cosa: la multa a Mancini la paghiamo noi. Si invitano i tifosi romanisti che si rispecchiano in quello che ha fatto Mancini a versare un’offerta libera per arrivare all’importo di cui sopra per pagargli la multa. Qualora il nostro Mancio non voglia o non possa ricevere l’importo che raccoglieremo, l’intera somma verrà data in beneficenza». In meno di 12 ore i tifosi hanno raccolto l’intero importo e continueranno fino a stasera alle 22 a donare per devolvere tutto il ricavato.