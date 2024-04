Venerdì 12 Aprile 2024, 07:32 - Ultimo aggiornamento: 07:39

SVILAR 7

CELIK 7

MANCINI 8

SMALLING 7

SPINAZZOLA 7

Attento in avvio su Reijnders, si ripete sull'olandese sul finire del primo tempo e in avvio del secondo, regalando tranquillità ai compagni. Fortunato sul tiro di Adli che colpisce la traversa nella ripresa e nel finale su Giroud che lo grazia da tre metri. E con ieri, recuperi inclusi, sono 413 minuti che non prende gol.Avere El Shaarawy davanti, che lo aiuta sui raddoppi, gli agevola il compito. Ma il turco ci mette del suo, attento su tutti i palloni.Ancora lui, al posto giusto, nel momento giusto. Sembra la fotocopia del gol al derby, sfrutta ancora una volta il blocco in area e supera Maignan. Dietro è insuperabile, sempre in anticipo.Preferito a Llorente ha il compito di occuparsi da vicino di Giroud. Lo limita per tutta la gara, gli sfugge solo una volta.

Con la fascia sinistra bloccata, il Milan prova a sfondare dal suo lato. Leo, però, è sempre vigile e quando si spinge in avanti surclassa Calabria.

Il Milan si inchina alla Roma (0-1): Mancini segna e Svilar salva il risultato

CRISTANTE 6,5

PAREDES 7

PELLEGRINI 7

EL SHAARAWY 7,5

DYBALA 7

LUKAKU 7

ABRAHAM 6

AOUAR NG

Sporca le linee di passaggio di Bennacer e Reijnders, corre per tre. Peccato per quel giallo che lo costringerà a saltare il ritorno.Regista di rottura più che di costruzione. Utilissimo sulle "seconde palle", regala protezione ai due centrali ed è sempre pronto ad abbassarsi per aiutare il compagno in difficoltà.Utile anche in quelle che sembrano piccole cose, come il blocco (in coppia con Lukaku) che libera Mancini in area per il vantaggio. Gioca una partita di grande sacrificio senza perdere mai la testa.È la mossa tattica di De Rossi che lo sposta a destra. L'intento è chiaro, occuparsi di Hernandez e raddoppiare su Leao, compito che svolge alla perfezione. Ma non si ferma qui. Perché è sempre il Faraone a impegnare Maignan e a creare i presupposti per l'angolo del vantaggio. Anche nella ripresa continua con successo nel doppio ruolo.Ancora una volta pennella un pallone con scritto "spingere dentro". De Rossi lo libera dai compiti difensivi, con licenza d'inventare. Qualche pallone perso di troppo, ma ogni volta che avanza regala sempre una sensazione di pericolosità.Partita di grande sacrificio, è lo stopper aggiunto sugli angoli del Milan, il primo però a far salire la squadra nel momento di pressione rossonera. È sempre lui, in sospetto fuorigioco, a dare il là all'azione dal quale nascerà l'angolo dell'1-0. E ha anche la chance per il raddoppio sul quale non arriva per un nulla.Ormai completamente ristabilito, perde un pallone dopo pochi secondi che poteva costare caro. E su un corner sfiora il pallone con il braccio facendo venire i brividi. Ma alla fine corre come un mediano.

BOVE NG



DE ROSSI 8

Ok, sarà soltanto il primo tempo di una sfida che si deciderà all'Olimpico. Ma questa Roma riempie gli occhi. Gioca, sa difendersi, emoziona. E per gli amanti della tattica, la mossa Elsha a destra è d'appalusi.