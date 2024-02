Milan, sfida al Frosinone. Pioli: «Le voci su Conte? Mi annoiano un po’»

Il Milan deve dimenticare il pari subito in pieno recupero contro il Bologna, con tanto di due rigori falliti (parato quello di Giroud, sul palo quello di Theo Hernandez). I rossoneri giocano in casa del Frosinone per ripartire: «Che squadra ho visto? La cena insieme era già stata programmata, sono stati bei momenti. Per gli incontri che ho avuto e gli allenamenti fatti sono convinto che la squadra sia consapevole del momento e che la stagione sia ancora lunga», ha detto Stefano Pioli. Dalla Coppa d’Africa è rientrato Bennacer: «Tutti conosciamo le sue qualità, può darci tanto. Ha avuto un leggero infortunio, ieri è tornato in gruppo, non può avere un grande minutaggio, ma sta bene e sarà a disposizione», ha continuato il tecnico rossonero.

Queste sono settimane nelle quali sono diventate sempre più insistenti le voci di Antonio Conte sulla panchina rossonera dalla prossima stagione: «Non mi danno fastidio queste voci, magari mi annoia un po’, ma nel calcio di oggi funziona così. Quello che conta è che io e i giocatori vogliamo fare del nostro meglio fino alla fine della stagione, il resto non mi interessa». E su un possibile rigorista dopo gli errori con il Bologna: «Io l’ho deciso, domani lo comunicherò alla squadra».

