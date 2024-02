Tiago Pinto saluta domani, Friedkin cerca il nuovo direttore sportivo: tutti i nomi nel mirino della Roma

Tiago Pinto è ai saluti. Ha chiuso la sua avventura a Roma in anticipo di sei mesi, si è congedato portando Huijsen, Angeliño e Baldanzi oltre a piazzare Kumbulla (Sassuolo) e Belotti (Fiorentina). Un mercato invernale per rinforzare la squadra in vista della corsa Champions che diventerà molto serrata nei prossimi mesi. Ha ricevuto gli applausi dei tifosi e quelli di Daniele De Rossi che ringrazia per aver ottenuto esattamente ciò che chiedeva: un terzino sinistro da affiancare a Spinazzola dato che Zalewski è stato spostato in attacco e un vice Dybala da crescere.

La Roma è nuova, giovane e di talento: la famiglia Friedkin (dopo Mourinho) vuole un corso sostenibile

Huijsen, invece, è arrivato sotto la gestione Mourinho per aiutare in un momento di difficoltà.

Con il cambio modulo, però, non sono più necessari sei difensori centrali, ecco perché l’albanese è stato dato in prestito al Sassuolo. Insomma, un mercato costruito sulle indicazioni del nuovo tecnico che a partire da domani dovrà relazionarsi con un nuovo direttore sportivo.

Tutti i nomi

Sulla scelta vige ancora il massimo riserbo, ma i nomi in lista sono molti. A partire da Massara, ex Roma e Milan, che potrebbe arrivare a Trigoria da numero uno ma al momento smentisce questa possibilità. Tra i nomi caldi c'è quello di Florian Maurice che in estate lascerà il Rennes. È stato lui ad ingaggiare Matic lo scorso agosto, operazione che non ha portato nulla di buono dato che il serbo è stato ceduto a titolo definitivo qualche giorno fa all’Olympique Lione. Restano in corsa anche Vivell (ex Salisburgo e Lipsia), Mitchell e Neppe. Una figura, quella del ds determinante soprattutto in vista del mercato della prossima estate durante il quale ci sarà un squadra (quasi) completamente da rifondare.