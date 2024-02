Superlega, Laporta a sorpresa: «Al via nel 2025, ci sarebbero anche Inter, Napoli, Roma e Milan»

La Superlega è pronta a partire. Ad ammetterlo è Joan Laporta, presidente del Barcellona e uno dei fondatori del progetto che nel 2021 ha scioccato il mondo del calcio. Alla fine dello scorso anno è arrivata la decisione della Corte di Giustizia, che ha bocciato il monopolio della Uefa e della Fifa. Da quel momento si è aperta la porta alla Superlega, con le federazioni calcistiche di tutta Europa che però si sono schierate contro. Nonostante questo, Laporta non si è fermato: «Potremmo partire anche la prossima stagione o nella 2025/2026. Ci sarebbero anche Milan, Inter, Napoli e Roma».

Serie A, spunta la clausola anti-Superlega: c'è il rischio di esclusione dal campionato

L'annuncio

In un'intervista a Rac1, il presidente del Barça è tornato a parlare della situazione che sta vivendo il club con l'allenatore Xavi Hernandez, per poi virare sul progetto «La Superlega potrebbe partire la prossima stagione, o in quella ancora successiva, ma ci penso perché la Uefa è interessata a mantenere il Barcellona nell'Eca». Così ha esordito Laporta, che ha parlato anche dei club interessati: «Non mi interessa che ci siano le squadre inglesi, loro hanno già la loro Superlega che è la Premier League».

«Oltre al Barcellona e al Real Madrid, ci sarebbero quattro italiane: Milan, Napoli, Inter e Roma. C'è anche il Marsiglia così come il Porto, il Benfica e lo Sporting Lisbona». Poi Laporta ha chiuso attaccando il format della Champions League: «Ci penalizza. I giocatori e gli agenti si arricchiscono, mentre i club sono penalizzati, non otteniamo abbastanza dalla massima competizione europea».