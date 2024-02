Dalla Turchia agli Stati Uniti, fino all'Arabia: quali sono le finestre di calciomercato ancora aperte

La finestra invernale del calciomercato della Serie A si è chiusa ieri con diversi colpi e sorprese nel finale. Su tutti, ha fatto discutere l'epilogo dell'affare Kent, che era a un passo dalla Lazio per poi saltare a pochi minuti dal gong vituale che ha chiuso tutto. L'attaccante inglese, infatti, ha preferito rimanere al Fenerbahçe, nonostante i soli 133 minuti giocati in campionato e i 500 nelle coppe. La Roma, invece, si è rinforzarra con Tommaso Baldanzi che è arrivato dall'Empoli in prestito e ha già cominciato ad allenarsi con i compagni. Ora che si è chiusa la finestra, i colpi in entrata non sono più possibili, mentre quelli in uscita possono ancora avvenire in altre parti del mondo.

Lazio, Kent sfuma nel finale di mercato: i due club avevano firmato, ma l'inglese ha fatto saltare tutto