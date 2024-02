Lazio, Kent sfuma nel finale di mercato: i due club avevano firmato, ma l'inglese ha fatto saltare tutto

Stavolta sembrava che il tormentone potesse andare a buon fine, invece niente. L'incubo dei tifosi di tornare a vedere una Lazio immobile nel mercato invernale si è concretizzato. I continui rinforzi arrivati alle altre concorrenti in Serie A avevano spinto i tifosi a chiedere uno sforzo in più alla società. Quest'ultima aveva tentato il colpo sulle corsie esterne prima con l'Atalanta per Cambiaghi, poi col Sunderland per Clarke e infine con il Plymouth per Witthaker. Tutte offerte rispedite al mittente dolorose, ma che facevano pensare a un possibile ultimo tentativo quest'oggi.

Lazio, Kent resta al Fenerbahce: ecco com'è andata

Tentativo che effettivamente è arrivato. Dalla mattina infatti è rimbalzata l'indiscrezione, poi confermata, che i biancocelesti erano su Ryan Kent. Si tratta di un esterno non giovane come gli altri cercati di recente visto che è un classe '96, molto bravo nel dribbling, ma alla ricerca di spazio visto che al Fenerbahce sta giocando poco (15 presenze, 633 minuti, 1 gol e 1 assist). Niente a che vedere con l'esperienza ai Rangers dove ha stregato Steven Gerrard nella vittoria del campionato e nella cavalcata fino alla finale di Europa League del 2021/22.

I due club avevano già firmato, ma l'esterno ha frenato tutto

Tornando a stamattina, appena è nata la possibilità di un passaggio in biancoceleste di Kent, sia la Lazio che il Fenerbahce hanno subito trovato l'accordo. Prestito secco, non oneroso, con un diritto di riscatto fissato attorno ai 6 milioni di euro con tanto di firme da entrambe le parti. Mancava solo quella dell'inglese, che pian piano ha cominciato a cambiare idea. Inizialmente non era convinto di approdare in Serie A. Poi non voleva perdere parte dell'ingaggio che percepisce in Turchia (1,7 milioni di euro circa).

A quel punto la Lazio ha fatto un ulteriore sforzo per cercare di convincerlo, ma a circa quindici minuti dal gong finale è arrivata la fumata nera, col calciatore che ha preferito restare nel club di Istanbul.