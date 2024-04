Milan-Inter, Pioli: «Cercheremo di impedire che nerazzurri vincano contro di noi lo scudetto»

Può essere l’ultimo derby di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. La situazione del tecnico rossonero è delicata: in caso di sconfitta, l’Inter vincerà lo scudetto della seconda stella, il 20° della propria storia. I rossoneri cercheranno di impedirlo e archiviare l’eliminazione dai quarti di Europa League contro la Roma: «Quella ormai è passata, non ci possiamo fare più nulla. Sono stati giorni di grande preparazione, ci siamo concentrati su quello che dovremo fare. Certo, felici non possiamo essere», ha detto Stefano Pioli. E ancora: «La vittoria nel derby sarebbe importantissimo. Anche di me? Non parliamo di me, se ne parla da troppo tempo. E non ha fatto bene a nessuno. Io al mio Milan chiedo di vincere domani e chiudere al meglio in questa stagione. Arrivavamo da sette vittorie di fila, ma siamo stati eliminati non giocando come sappiamo».

Milan-Inter: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Sulle critiche ha aggiunto: «Non mi interessano. Giornalisti e tifosi hanno il diritto di criticare, alcuni lo hanno fatto con rispetto, altri meno». La Curva Sud ha contestato: «Nel derby ci saranno 70mila tifosi che spingeranno il Milan, poi vedremo. Ma non parliamo di Pioli. Interessa quello che farà il Milan. Dovremo fare una partita eccezionale. Loro sono una squadra forte, meriteranno di vincere lo scudetto, cerchiamo di impedire che succeda domani». Su alcuni giocatori sottotono: «Difficile dirlo. Quelle con la Roma sono state due partite non giocate bene. Negli episodi hanno avuto più qualità. Hanno tirato meno di noi, ma hanno fatto gol. Domani tutto questo non possiamo permettercelo. Nel derby dobbiamo essere attenti, il livello sarà alto». E sui rimpianti, Pioli ha concluso: «Non do voto, non do bilanci.

Lo faccio alla fine. I giocatori conoscono l’importanza del match? Sanno tutto, ma poi va messo sul campo».