Milan-Inter dalle 15 diretta live: una gara che vale lo scudetto. Probabili formazioni. Assembramenti fuori San Siro

Dopo 10 anni il derby di Milano torna a essere decisivo per lo scudetto. E poco dopo meno di un mese tornano a sfidarsi Ibra e Lukaku, protagonisti lo scorso 26 gennaio del duello sul quale ancora oggi la Procura Federale non si è pronunciata. È un tema questo della sfida (inizio alle 15) che vedrà di fronte le prime due delle classe. Con i nerazzurri sopra di un punto in classifica, che potrebbero, con una vittoria, piazzare l'allungo forse decisivo. Dall'altro lato ci sono i rossoneri che vengono dalle fatiche di Europa League dove però, Pioli, è riuscito a far riposare quasi tutti i big. Ma gli ingredienti sono così tanti (la sfida Hernandez-Hakimi può sicuramente incanalare il match) che è impossibile elencarli tutti. L'unica cosa certa è che sarà spettacolo. Arbitra Doveri di Roma.

APPROFONDIMENTI VIDEO Milan-Inter, a San Siro il derby scudetto L'ANTICIPO Lazio-Samp 1-0: Inzaghi riparte con Luis Alberto, adesso testa al...

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

ARBITRO: Doveri di Roma.

Ultimo aggiornamento: 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA