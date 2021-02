Lazio-Samp dalle 15 diretta live: Inzaghi ritrova Lulic, Ranieri si affida all'ex Keita

La testa è sicuramente al Bayern Monaco, che martedì sera si presenterà all'Olimpico. Ma Inzaghi non fa turnover oggi contro la Sampdoria di Ranieri: il tecnico biancoceleste sa bene che la gara di questo pomeriggio è decisiva se si vogliono alimentare sogni di gloria. E in campo manda la miglior Lazio possibile contro un avversario temibile che all'andata fece un solo boccone d'Immobile e compagni. Giocheranno tutti i big: da Milinkovic a Luis Alberto. E tornerà in campo dal primo minuto anche Lulic, 381 giorni dopo l'ultima volta. Dall'altro lato i blucerchiati si affidano all'ex di turno, Keita Balde. Ranieri punta anche sull'altro col passato boancoceleste Candreva e sul solito Quagliarella. Arbitra Massa.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

SAMP (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Collei, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella. All.: Ranieri.

ARBITRO: Massa.

