Milan-Empoli 1-0: basta un gol di Kalulu. Pioli sogna: per una notte è a +5 sull'Inter

Il Milan se ne va a letto a +5 sull'Inter. Sì, c'è sempre il solito discorso che la squadra di Inzaghi ha due partite in meno al momento, ma il margine è importante per i rossoneri, che mettono pressione ai cugini costretti quasi a vincere domani sera a Torino contro la squadra d Juric. La truppa di Pioli fa il suo: uno a zero all'Empoli di Andreazzoli. Basta la rete di Kalulu, bellissima, al 19' del primo tempo. Punizione di Giroud, respinta della barriera, il difensore ha il tempo di pensare al tocco mancino sul secondo palo dove Vicario non ci può proprio arrivare. Una rete che basta e avanza al Milan. Massimo risultato col minimo sforzo.

Buona partenza

La capolista parte bene. Compatta. La manovra della squadra di Pioli pende soprattutto a sinistra dove Florenzi è scelto per giocare al posto dello squalificato Theo Hernandez. Ed è proprio l'ex Roma che si guadagna la prima occasione della partita dopo un dai e vai con Kessie: il destro a giro è preciso ma debole, Vicario respinge. Alla seconda occasione il Milan passa con Kalulu, intelligente nel cercare la precisione più che la potenza, un tocco di sinistro che lascia freddo il portiere dell'Empoli che nemmeno ci prova a prenderlo quel pallone. E gara subito in discesa. Nel primo tempo i rossoneri ci provano di nuovo con Florenzi e anche con Giroud allo scadere. Ma manca quella cattiveria che serve in questi casi per azzannare il pallone e mettere in ghiaccio la partita.

L'Empoli ci prova poco

Andreazzoli negli spogliatoi si fa sentire sicuramente, visto che l'Empoli entra in campo con un piglio diverso e nello spazio di pochi minuti va per due volte vicino al pari: prima Luperto di testa chiama all'intervento Maignan, poi dalla bandierina ci prova direttamente Bajrami. Il portiere francese però è attento e non si lascia sorprendere. La fiammata dei toscani si spegne subito, come quella di un fiammifero. Il Milan si ricompatta e concede pochissimo, anche se crea altrettanto poco dalle parti dell'area di rigore ospite. Ma poco male, vittoria doveva essere e vittoria è stata. I rossoneri guardano tutti dall'alto verso il basso. Secondo 1-0 di fila dopo quello del Maradona contro il Napoli. Anche questo dal peso specifico enorme. Una vittoria che potrebbe valere tantissimo nell'economia del campionato.