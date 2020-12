Milan, è emergenza a centrocampo. Se non recupera Tonali, sarà Calhanoglu ad arretrare il suo raggio d'azione

Il Diavolo è a pezzi. Non per i risultati, ma per i tanti infortuni nelle ultime settimane. Dopo quello di Ibrahimovic il 22 novembre al San Paolo di Napoli, si sono fatti male anche Kjaer, Theo Hernandez (rientrato subito), Gabbia e Bennacer. Poi è stato il turno del secondo infortunio dello svedese e successivamente di Rebic, che ha saltato la vittoriosa trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Infine, proprio nell’ultimo turno è finito ko anche Tonali.

n tutto questo, continua il derby a distanza tra Milan e Inter. Così se i rossoneri tra due giorni saranno impegnati a San Siro contro la Lazio, i nerazzurri giocheranno al Bentegodi contro il Verona. Ma il Diavolo è, appunto, a pezzi. Non avrà a disposizione Kjaer e Gabbia in difesa (ci sarà Kalulu assieme a Romagnoli); Bennacer, Tonali e Kessie (lui, però, per squalifica) a centrocampo e Ibrahimovic e Rebic in attacco, anche se Pioli farà di tutto per recuperare il croato. In mediana sarà a disposizione soltanto Krunic. Quindi o il Milan recupera Tonali oppure sarà Calhanoglu a giocare in quel ruolo, arretrando il suo raggio d’azione. Da ricordare che il fantasista turco non ha ancora segnato in campionato (però, è stato protagonista con tanti assist e belle giocate), ma con la Lazio dovrà adattarsi in una posizione non sua.

