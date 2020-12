SASSUOLO (4-2-3-1)

Consigli 6,5 Incolpevole sui due gol, più su quello annullato. Evita il tris, su Leao e Hauge.

Toljan 5 Vulnerabile, sulla destra, offre sempre la sensazione di precarietà, in contenimento.

Dal 6’ st Muldur 6 Ha gioco più facile, il Milan cerca il tris dalla sua parte solo una volta, con Hauge.

Marlon 4,5 Viene preferito a Chiriches, sbaglia la posizione su entrambi i gol. Migliora quando la partita è compromessa.

G. Ferrari 6 Prova anche a offendere, resta il più convincente tra i difensori.

Rogerio 5 Non trova le accelerazioni abituali, concede a Leao il cross del gol annullato.

Dal 1’ st Kyriakopoulos 5,5 Meglio del brasiliano, peccato attacchi raramente.

Bourabia 6 Impegna poco Kessie, è comunque lui a costringere Donnarumma alla parata più complicata.

M. Lopez 6 Bel duello, con Tonali, servirebbe ancora di più dalla sua rapidità. Nel secondo tempo si sposta sulla destra, si spegnerà.

Berardi 6,5 E’ il più intraprendente degli elementi offensivi del Sassuolo. Ammonito per un falletto su Leao, trova il gol con la deviazione di Hauge.

Traore 6 Ha un paio di occasioni per tempo, fragile quando deve contrapporsi, rimane vivace.

Dal 41’ st Obiang sv

Djuricic 5,5 Qualche buona giocata, con l’attacco a difesa schierata fatica.

Dal 12’ st Boga 6 Due slalom da ammonizioni, per Calabria e Romagnoli.

Defrel 5 Era al rientro, si vede raramente.

Dal 1’ st Caputo 5 La pubalgia gli impedisce di avere i 90’ nelle gambe, subentra senza incidere.

All. De Zerbi 5,5 Il Sassuolo ha perso brillantezza da un mese e mezzo, in casa ancora di più. Se poi l’approccio è così morbido...



MILAN (4-2-3-1)

G. Donnarumma 6 Una parata vera, nel finale se la prende con Hauge perchè poco intenso, su un fallo laterale del Sassuolo. Tradito dalla deviazione sull’1-2

Calabria 6,5 A 23 anni, gioca di esperienza, attacca quando può e contiene Traore, ammonito per una semplice sbracciata su Boga.

Kalulu 6,5 Ricorda Nesta, per la precocità. Era titolare, ma nel Lione B, è sorprendente, in queste 3 presenze in A. Sembra Lukaku al contrario, non solo come fonetica.

Romagnoli 6,5 Concede nulla a Defrel, è il regista della linea difensiva, sempre concentrato, anche su Caputo. Spende un’ammonizione per fermare Boga.

Hernandez 7 Quando Theo parte è sempre allarme, tra gli antagonisti. Patisce Berardi per un quarto d’ora, nel primo tempo, poi gli prende le misure.

Tonali 6 Un tempo da mediano difensivo, si sacrifica volentieri, non gli interessa rifulgere.

Dal 1’ st Krunic 5,5 Ancora più oscuro, occorre maggiore personalità.

Kessié 6,5 Ammonito per un contatto che non c’è stato, su Bourabia, salterà l’ultima partita dell’anno, contro la Lazio.

Saelemaekers 7 Gol, partecipazione e contenimento. Il belga di 21 anni è una bella realtà.

Dal 34’ st Castillejo 6 Utile nell’opposizione finale.

Brahim Diaz 6 Un’ora di controllo e sostanza, al primo calo Pioli lo leva.

Dal 13’ st Hauge 6 E’ sempre una mina vagante, in contropiede ma pure quando difende, perchè gli manca la giusta grinta. Viene dal primo scudetto del Bodo Glimt, in Norvegia, altro calcio.

Calhanoglu 7 L’idea di segnare il gol più rapido nella storia è sua, riprende pericolosità sui calci piazzati.

Dal 41’ st Maldini sv. Daniel si fa vedere per un fallo su Berardi.

Leao 7 E’ un lampo il 10° gol nel Milan, piace pure nella rete annullata. Ogni tanto esce dal match, ha 21 anni ma è alla 3^ stagione in cui ha parecchio spazio. Vuole essere il vice Ibra, convincere il ds Massara a non comprare altri centravanti.

All. Pioli 6,5 I due gol rapidi agevolano il compito, è anche merito suo se arrivano, di quello schema sorprendente al fischio d’inizio. E’ solo la seconda sconfitta, per il Sassuolo. Cercherà di tenere la Juve dietro il più possibile, non è un caso che siano le uniche imbattute. Sopperisce alle assenze con il gioco e la determinazione. Al Sassuolo perse una semifinale playoff di serie B con il Torino, qui ha la conferma di poter puntare allo scudetto.

Arbitro: Mariani di Aprilia 6 Direzione convincente, eccessive le ammonizioni a Kessie e a Calabria.

