Leao, 6 secondi da record. Ma il gol più veloce della storia arriva dall'Egitto

A Rafael Leao sono bastati 6 secondi e 76 centesimi per segnare il gol più veloce della storia della Serie A contro il Sassuolo. Un record per il campionato italiano, "lontano" però dai veri detentori del titolo in giro per il mondo.

Il più rapido in assoluto è stato segnato in Egitto da Nawaf Al Abed in appena 2,3 secondi nel 2009, con un gol direttamente dal dischetto di centrocampo. L'Al-Hilal vinse la partita 4-0, ma gli ufficiali di gara riscontrarono un'anomalia (furono schierati giocatori con età superiore ai 23 anni e quindi ineleggibili) e così finì con una sconfitta 0-3 a tavolino, non facendo registrare il gol più veloce di sempre negli annali del calcio. Meglio di lui addirittura Gavin Stokes (2,1 secondi) nel 2019, ma in un campionato di settima divisione inglese.

Nel professionismo al secondo posto c'è Ricardo Oliveira che ha siglato la sua rete dopo 2,8 secondi in Rio Negro Capital-Soriano Interior, nel 1998, mentre il gol più veloce mai segnato in FA Cup è quello di Gareth Morris, giocatore dell'Ashton United, grazie a una conclusione da 55 metri dopo soli 4 secondi e 20 centesimi nel primo turno di qualifica contro lo Skelmersdale United nel 2001.

Leao si inserisce al quarto posto, seguito da Mike Grella (7 secondi) in New York Red Bull-Philadelphia, nel 2005, e da Joseba Llorente (7,22 secondi) in Espanyol-Valladolid, nel 2008. Risale soltanto a un anno fa, il gol di Shane Long, attaccante del Southampton, in casa del Watford dopo appena 7 secondi e 69 centesimi.

