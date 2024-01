Pallone d'Oro a Messi, aperta un inchiesta su alcuni «regali sospetti» del Psg

Tanti regali, favori, inviti e una relazione molto particolare con Pascal Ferré, ex direttore di France Football incaricato dell'organizzazione del «Pallone d'Oro» in cambio di un lavoro di lobbying e di pressioni affinché il più prestigioso premio del mondo del calcio finisse a Leo Messi, ex gioiello argentino della società di proprietà degli emiri del Qatar. L'ipotesi di illecito è al centro di un'inchiesta giudiziaria scattata nel novembre scorso e rivelata da Le Monde e altre testate francesi, che hanno potuto esaminare anche il contenuto dei verbali stilati dagli inquirenti. Il PSG ha avuto per anni un rapporto speciale con Ferré, oggi diventato addetto stampa del club. Ma che fino al 2023 ha diretto la redazione del periodico che ha fondato il prestigioso riconoscimento.

Le mosse del Psg

In particolare, nel 2021, il PSG avrebbe fatto un'importante pressione sul giornalista affinché Messi, appena sbarcato in Francia, si aggiudicasse il suo 7° Pallone d'oro.

Messi quel Pallone d'Oro, anche se il voto personale di Ferré risulta essere andato al polacco Lewandowski (con l'argentino al secondo posto), lo vinse. E, stando a quanto risulta a Le Monde ma anche al sito di inchieste Mediapart, l'opera di convinzione presso club e giurati da parte del direttore di France Football fu importante. Risultano agli atti, tra i regali ricevuti da Ferré, vari inviti al Parco dei Principi in tribuna Vip per lui e i suoi amici, viaggi in Qatar completamente gratuiti (aereo in top class e hotel extralusso). Sia Le Monde, sia Mediapart aggiungono che Ferré, al momento, non ha voluto commentare le notizie sull'inchiesta che lo vede coinvolto.