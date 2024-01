Allegri non si fida: «Salernitana test importante. Out Cambiaso, Huijsen alla Roma? Scelta della società»

Sarà un'altra partita rispetto alla Coppa Italia. Lo dice Max Allegri alla vigilia del debutto in campionato nel 2024 della Juventus, lo certificano anche le scelte di formazione che non saranno le stesse della sfida allo Stadium contro la Salernitana. «Dovremo affrontare la sfida di domani con la testa giusta, altrimenti rischiamo di romperci le ossa. Vincere a Salerno ci permetterebbe di mantenere un buon vantaggio per la corsa Champions senza perdere punti nei confronti dell'Inter. Vietato abbassare la guardia, per noi è un test importante. La proiezione scudetto è 96 punti. Al posto dello squalificato Locatelli dovrebbe giocare Nicolussi Caviglia, mancherà anche Cambiaso, che ha 38,5 di febbre. Bremer rientra, Danilo ha bisogno di giocare, Kean è ancora indietro, serve tempo per averlo a disposizione. Domani può darsi che rientri Vlahovic».

Roma, è fatta Huijsen: arriva in prestito oneroso. L'olandese è atterrato a Fiumicino

Su Yildiz

Il nome del momento è quello di Kenan Yildiz, Allegri dovrà gestire nel migliore dei modi la sua esplosione. «Nel calcio di oggi non sono importanti solo i titolari, ma tutta la squadra. Anche l'altra sera nel momento in cui sono stati fatti i cambi e sono entrati giocatori bravi nell'uno contro uno come Weah, e Yildiz per noi è stato importante. Kenan è una seconda punta, ha i gol nelle gambe e difficilmente potrà fare la mezzala. Per Huijsen è stata fatta una scelta dalla società, se sarà la scelta giusta lo vedremo e lo dirà il campo».