Timur Ivanov, chi è il viceministro della Difesa russo arrestato per corruzione (e quali legami ha con Putin)

Il viceministro della Difesa russo, Timur Ivanov, è stato arrestato martedi 23 aprile con l'accusa di corruzione. Secondo il comitato investigativo russo avrebbe accettato una tangente, ma non sono stati ancora forniti ulteriori dettagli sulle accuse a lui rivolte. Ecco chi è Timor Vadimovich Ivanov.

Attentato a Mosca, Putin accusa l'Ucraina: «Kiev li ha fatti entrare in Russia». Le vittime sono 143, arrestati quattro tagiki

Timur Ivanov è nato il 19 agosto 1975 a Mosca. Cresciuto in una famiglia agiata, suo padre Vadim Gennadyevich è direttore generale della Crystal Development LLC dal 2004, mentre sua madre è di origine lezgiana.

Il 23 maggio 2016 Timur Ivanov è stato nominato viceministro della Difesa ed è entrato in carica ufficialmente l'11 novembre sostituendo Dyumin. Fino allo scoppio della pandemia ha svolto ruoli minori, con il covid si è occupato dell'organizzazioni delle strutture per i pazienti affetti da covid-19.

Al momento non è ancora chiaro il ruolo di Timur Ivanov nell'organizzazione della guerra in Ucraina. La cosa certa è che l'Unione Europea nell'ottobre 2022 ha introdotto alcune sanzioni ritenendo il viceministro della difesa russa come uno dei principali artefici dello scoppio della guerra.

Martedi 23 aprile in una nota da parte dell'ufficio stampa del tribunale Basmannyj di Mosca, su richiesta delle autorità investigative, hanno deciso di esguire una misura preventiva, del viceministro della difesa della Federazione Russa Timur Vadimovich Ivanov, sotto forma di detenzione per un periodo di due mesi, fino al 23 giugno 2024. Timur Ivanov è stato accusato di aver ricevuto una tangente insieme a Sergei Borodin, precedentemente arrestato. Quest'ultimo, si legge nella nota: «essendo in rapporti amichevoli con il viceministro della Difesa della Federazione Russa Ivanov, che ha supervisionato la costruzione e le importanti riparazioni delle strutture del ministero della Difesa, è entrato in un'associazione a delinquere con terzi, ricevendo una tangente su scala particolarmente ampia sotto forma di fornitura di servizi immobiliari durante lavori di appalto e subappalto per le esigenze del Ministero della Difesa».

Russia: Deputy Defence Minister Timur Ivanov has been jailed for 2 months pending trial for massive corruption and bribe-taking. Putin is certainly purging him for other reasons, since everyone at the MoD and the Kremlin is corrupt. The purges are coming. pic.twitter.com/G9GkYy3sfk

— Igor Sushko (@igorsushko) April 24, 2024