Marco Materazzi alla Link Campus University: «La finale 2006 metafora della mia vita»

Una speciale “lectio magistralis” per spiegare a una vasta platea di studenti-atleti provenienti da diversi Paesi come attraverso la formazione e il lavoro si possa arrivare a diventare campioni del mondo. Marco Materazzi, uno degli eroi di Germania 2006, è intervenuto nell’aula magna della Link Campus University in un incontro dal titolo “Inside the Mind of a Winner”.

«Tutti mi parlano sempre dei miei successi, ma bisogna capire quel che è avvenuto prima», ha spiegato Materazzi nel suo intervento. «Io ero proprio come i ragazzi presenti oggi davanti a me. Volevo imparare, migliorare, ma a 23 anni giocavo ancora nelle serie minori e spesso venivo considerato un raccomandato perché ero figlio di un allenatore. All’Inter sono arrivato dopo molti passaggi intermedi. Di fatto, ho cominciato a vincere a quasi 34 anni e da lì non mi sono più fermato, arrivando a 17 trofei. La finale dei mondiali del 2006 è stata un po’ una sintesi della mia vita sportiva, fatta di alti e bassi. Ho provocato il rigore per la Francia, ma poi ho pareggiato e infine ho segnato uno dei rigori decisivi».

Materazzi oggi è direttore tecnico del Soccer Management Institute, uno degli istituti di alta formazione sportive più prestigiosi d’Europa, che, attraverso la partnership con Link Campus University, ha l’obiettivo di formare la prossima generazione di professionisti sportivi, attraendo studenti da tutto il mondo per frequentare il Master in Soccer Management & Coaching e altri programmi formativi nel cuore di Roma. Nel loro periodo italiano gli studenti, oltre ad essere formati da alcuni dei migliori professionisti dell’industria dello sport, hanno anche la possibilità di continuare a giocare a calcio facendo parte di un programma unico nel suo genere a livello globale.

Fondato da College Life Italia in partnership con la Link Campus University, il Soccer Management Institute ha accolto oltre 200 studenti da 30 differenti paesi. Marco Materazzi fa parte di una squadra composta da diversi professionisti, tra cui Antonio Cincotta, head coach della Sampdoria Women e punto di riferimento del calcio femminile in Italia, che ha affiancato il campione del mondo nell’incontro. «Siamo orgogliosi di avere Marco nel nostro team - commenta il presidente del Soccer Management Institute, Stefano Radio - Abbiamo intrapreso una rivoluzione culturale attraverso un programma unico che rappresenta il punto di riferimento per i giovani che da tutto il mondo sognano di studiare e giocare a calcio in Italia».