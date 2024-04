New York, la protesta nei campus degli studenti pro Gaza: i manifestanti fanno irruzione alla Columbia University

Le proteste studentesche pro-Gaza nei college americani sono entrate nella seconda settimana, proprio mentre in molte università si avvicina la cerimonia delle consegne dei diplomi di laurea. E la situazione si va inasprendo giorno dopo giorno. I manifestanti filo-palestinesi della Columbia University, che chiedono ai vertici universitari di recidere i rapporti economici con Israele, hanno fatto irruzione stamattina presto nell'edificio Hamilton del campus, sfondando una porta di vetro per spostare il loro accampamento all'interno, dopo che l'amministrazione dell'istituto aveva ordinato di smantellarlo. L'edificio, luogo storico delle proteste contro la guerra del Vietnam e contro il razzismo del 1968, è diventato il nuovo centro delle manifestazioni contro le azioni militari israeliane a Gaza.

Protesta pro Palestina, studenti Columbia sfidano l'ultimatum: resta l'accampamento

Studenti sospesi

Le proteste sono degenrate dopo che ieri la Columbia ha iniziato a sospendere gli attivisti studenteschi che si erano rifiutati di smantellare l'accampamento.

Cresce la protesta nelle università americane pro Palestina

Ultimatum scaduto

«Abbiamo cominciato a sospendere gli studenti», ha detto il portavoce di Columbia, Ben Chang, tre ore e mezza dopo che era passata la scadenza dell'ultimatum delle 14 (le 20 in Italia) dato agli studenti che occupano il campus. La sospensione implica che gli studenti al centro della misura disciplinare non potranno finire il semestre o, se dell'ultimo anno, laurearsi con il resto della classe. Non potranno piu' continuare a usare le strutture del campus o i dormitori.

Chang ha detto che la Columbia aveva chiesto agli studenti di sgomberare anche per consentire alle cerimonie di laurea per 15 allievi dell'ultimo anno possano svolgersi regolarmente.